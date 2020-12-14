14.12.2020 (11:45)

Около 2 тыс. экипажей и расчетов примут участие в отборочных этапах конкурсов АрМИ-2021 в ЮВО

В воинских частях и соединениях Южного военного округа (ЮВО) стартовали отборочные этапы конкурсов полевой выучки специалистов Армейских международных игр. На сегодняшний день отобрано уже около 2 тыс. экипажей (расчетов), которые будут бороться за право представлять свои формирования в армейских, окружных и всеармейских этапах конкурсов.

С середины февраля в общевойсковых объединениях, объединении ВВС и ПВО, на Черноморском флоте и Каспийской флотилии стартует армейский этап конкурсов, победители которого представят свои объединения в окружных соревнованиях.

В марте в ЮВО будут проводиться конкурсы полевой выучки специалистов различных родов войск. Так, например, танковые экипажи будут состязаться в конкурсе имени дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Катукова М.Е., экипажи боевых машин пехоты БМП в конкурсе имени дважды Героя Советского Союза маршала Чуйкова В.И. Также пройдет конкурс снайперов (снайперских пар) имени Героя Советского Союза капитана Зайцева В.Г.

В подразделениях материально-технического обеспечения, помимо конкурса «Полевая кухня», пройдут состязания военных метрологов, специалистов службы горючего (ГСМ) и вещевой службы.

Всего в этом году военнослужащие ЮВО примут участие в 32 конкурсах АрМИ. Также ведется подготовка к конкурсам «Авиадартс», «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо», «Саянский марш», «Отличники войсковой разведки», «Мастера АБТС», «Аварийный район», «Военное ралли», «Мастер-оружейник», «Рембат», «Уверенный прием», «Военно-медицинская эстафета», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула», «Открытая вода», «Верный друг», «Безопасная среда», «Эльбрусское кольцо», «Кубок моря», «Морской десант», «Воин мира», «Соколиная охота» и «Конный марафон».

Всего к участию в конкурсах, которые пройдут более чем на 30 полигонах ЮВО, привлечено свыше 15 тыс. военнослужащих, задействовано около 4 тыс. единиц различного вооружения и военной техники.

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