14.12.2020 (11:10)

Российские военнослужащие в Абхазии выполнили упражнения боевых стрельб в составе отделений в обновленном стрелковом тире

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели первые боевые стрельбы отделений в рамках нового учебного года.

На базе обновленного стрелкового тира личный состав соединения отработал навыки ведения общевойскового боя в составе отделений, а также тактику действий в обороне и наступлении.

Мишени, имитирующие бронетехнику и личный состав противника, поражались из стрелкового оружия, автоматов АК-74. При этом командиры отделений совершенствовали навыки управления подразделениями и огнём.

Условия выполнения стрельб постоянно усложнялись путём сокращения времени появления целей, увеличения дистанции стрельбы и скорости движения мишеней.

Учебные занятия проводились на базе обновленного стрелкового тира, оснащенного современным радиоуправляемым переносным оборудованием для выполнения стрельб из различных видов стрелкового оружия, учебными местами для занятий по армейской тактической стрельбе, стрельбе из ручных противотанковых гранатометов, а также для занятий по метанию боевых гранат.

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