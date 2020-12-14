14.12.2020 (10:48)

Ракета космического назначения «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами ВКС

Ракета космического назначения «Ангара-А5», стартовавшая сегодня с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк), в расчетное время (08 часов 53 минуты) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

В 09 часов 04 минуты разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от РН «Ангара-А5». В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН «Ангара-А5».

Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН «Ангара-А5». Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью РБ «Бриз-М» по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Пуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» был осуществлен сегодня, 14 декабря, в 08 часов 50 минут (мск) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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