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14.12.2020 (10:47)

Мотострелки ЮВО в Северной Осетии выполнили масштабные стрельбы в составе отделений

Батальонные тактические группы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали боевые стрельбы в составе отделений при ведении оборонительного боя на общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии.

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений выполнили ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из стрелкового оружия. Огонь велся по мишеням, обозначающим беспилотные летательные аппараты и колонну военной техники.

В ходе боевых стрельб отделений был оценен уровень профессионально-должностной подготовки офицеров и профессиональных навыков личного состава группы по всем предметам боевой подготовки. Все занятия проходили под контролем специальной комиссии штаба 58-й армии ЮВО.

Особое внимание уделено вопросам совершенствования слаженности подразделения и профессиональных навыков личного состава при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений и создании фортификационных сооружений.

К выполнению тактических задач было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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