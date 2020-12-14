14.12.2020 (10:30)

Морпехи Каспийской флотилии совершат прыжки с парашютом на занятиях по воздушно-десантной подготовке

В Дагестане военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа в рамках сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП) приступили к выполнению прыжков с парашютом.

В отработке мероприятий первого этапа боевой подготовки принимают участие более 200 военнослужащих десантно-штурмовых и разведывательных подразделений полка морской пехоты КФл.

«Чёрные береты» выполняют десантирование из вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО, в полном боевом снаряжении с высоты от 600 до 1,3 тыс. м. Впервые в ходе сбора морские пехотинцы выполнят затяжной прыжок с высоты около 1,5 тыс. м.

В рамках выполнения программы по ВДП с подразделениями проведут тактико-специальное учение, в ходе которого повысят навыки ведения стрельбы из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, как в полёте, так и находясь в транспортном отсеке вертолёта. Затем морские пехотинцы отработают высадку тактического воздушного десанта из низколетящего вертолёта с высоты 2-3 метра по «штурмовому» в полном боевом снаряжении.

После высадки, разделившись на группы, военнослужащие совершат марш-бросок в район расположения условного противника. На местности морпехи отработают способы скрытного проникновения на охраняемый объект с задачей добычи разведданных о местах сосредоточения условного противника для последующего нанесения авиационных и ракетно-артиллерийских ударов по обнаруженным объектам.

В ходе сбора по ВДП военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии выполнят более 500 прыжков с парашютами Д-10 и «Арбалет-2».

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