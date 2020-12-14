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14.12.2020 (10:21)

Беспилотные летательные аппараты условного противника уничтожены расчетами ЗРПК «Панцирь-С» ВВО в Хабаровском крае

Боевые расчеты соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Восточного военного округа уничтожили беспилотные летательные аппараты (БпЛА) условного противника из ракетно-пушечного вооружения в ходе проведенной тренировки.

Занятие по боевой подготовке проходило с боевыми расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» в Хабаровском крае.

Целью проведенного мероприятия было выполнение задач по прикрытию зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» от малоразмерных целей, имитирующих БпЛА противника.

Боевые расчеты провели комплекс мероприятий по обнаружению, распознаванию, сопровождению и уничтожению электронными пусками из штатного вооружения группы высокоскоростных целей, летящих на малых высотах.

Подготовка к противовоздушному бою включала перевод техники из походного положения в боевое, а также выполнение нормативов по перегрузке ракет и снаряжению боеприпасами пушечного вооружения ЗРПК.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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