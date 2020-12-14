14.12.2020 (10:00)

Военные врачи ЦВО обменялись опытом по борьбе с COVID-19 с гражданскими коллегами в Хакасии

Военные врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа, развёрнутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия), поделились опытом по борьбе с COVID-19 с гражданскими коллегами.

В целях взаимного обмена опытом военные специалисты посетили республиканскую клиническую больницу имени Г.Я. Ремишевского, в которой ознакомились с общими подходами и новыми методиками в проведении лечения коронавирусной инфекции. В ходе посещения лечебного учреждения военные врачи задавали вопросы на интересующие темы и делились своим опытом, накопленным в ходе оказания помощи в лечении больных в мобильных госпиталях, которые были развернуты в Красноярском крае и Республике Тыва.

«Это бесценный опыт прежде всего для нас как для врачей. Пообщаться с нашими гражданскими коллегами, посмотреть на их тактику лечения больных коронавирусной инфекцией, какие способы, какое современное оборудование они используют. Полученный опыт мы будем применять в нашей дальнейшей деятельности», – сказал врач госпитального отделения мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии Павел Моисеев.

Как сообщалось ранее, временный военный госпиталь Центрального военного округа был развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске. В него доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

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