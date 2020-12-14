14.12.2020 (09:41)
Спецназ России и Узбекистана завершил совместное учение освобождением населенного пункта и захватом лидера условного НВФ
Военнослужащие подразделений специального назначения Центрального военного округа и Вооруженных сил Узбекистана завершили совместное учение, которое проходило в течение недели на полигоне Термез, освобождением населенного пункта и захватом лидера условного незаконного вооруженного формирования (НВФ.
По замыслу практических действий, группа боевиков вторглась из-за границы и захватила близлежащий населенный пункт. Военнослужащие двух стран провели разведку местности с помощью беспилотников, выявили слабые стороны «боевиков» и скрытно высадились из вертолета Ми-8.
Спецназ уничтожил охранение, а минометные расчеты нанесли прицельный огонь по населенному пункту. После этого совместные группы военнослужащих, прибывшие на четырех бронеавтомобилях «Тайфун», зачистили здания от укрывшегося противника и захватили лидера "боевиков". По завершении операции саперы провели обследование и разминирование населенного пункта.
На церемонии закрытия учения командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин отметил, что военнослужащие двух стран получили новый опыт, который поможет в обеспечении безопасности в Центральной Азии. Спецназ в ходе учения выполнял широкий спектр сложнейших учебно-боевых задач в условиях резко меняющейся обстановки, и с поставленными задачами военнослужащие двух стран справились.
«Характерной особенностью учения стало его проведение на фоне усиливающейся нестабильности международной обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Современные вызовы и угрозы, в числе которых международный терроризм, представляют серьезную опасность для наших государств, и мы обязаны адекватно реагировать на подобные явления, обеспечивая совершенствование деятельности наших вооруженных сил», - сказал генерал-полковник А.Лапин.
Всего к отработке действий было задействовано около 200 военнослужащих, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.