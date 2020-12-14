14.12.2020 (09:00)

Космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк

Сегодня, 14 декабря, в 08 часов 50 минут (мск) с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Это второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Предыдущий пуск РН «Ангара-А5» с северного космодрома был успешно проведен 23 декабря 2014 г.

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