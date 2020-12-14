14.12.2020 (09:15)

Десантники Костромского полка ВДВ выполнили первые практические стрельбы из вооружения БМД-2 на полигоне в Ярославской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Десантники Костромского полка ВДВ выполнили первые практические стрельбы из вооружения БМД-2 на полигоне в Ярославской области

В Ярославской области на полигоне Песочное с десантниками Костромского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения проедено первое практическое занятие с боевой стрельбой из вооружения боевых машин десанта второго поколения (БМД-2).

Военнослужащие отработали вопросы выдвижения боевых машин в составе парашютно-десантных взводов, действия экипажа под руководством командиров подразделений и командиров боевых машин.

«Подготовка боевой стрельбы взвода представляет собой комплекс мероприятий, проводимых командиром роты включает подготовку обучаемых, участка местности и средств материально-технического обеспечения к боевой стрельбе. Данное мероприятие боевой подготовки является высшей формой обучения взводов, на которых тактические действия связаны с выполнением огневых задач, и проводится на завершающем этапе их слаживания», - подчеркнул на инструктаже перед этапом стрельбы начальник боевой подготовки дивизии гвардии подполковник Сергей Данилов.

Для обеспечения боевых стрельб взводов днем и ночью с использованием ночных прицелов была создана реальная боевая обстановка, предусматривающая ведение огня из всех видов оружия, как по наземным, так и по воздушным целям с использованием различных статических и динамических мишеней.

По результатам проведения боевой стрельбы свою оценку получат военнослужащие как в индивидуальном порядке, так и за экипаж в целом.



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