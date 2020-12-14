14.12.2020 (08:51)

Военный комиссариат ВВО в Амурской области призвал более 95 процентов новобранцев от плана осеннего призыва

Военный комиссариат ВВО в Амурской области призвал более 95 процентов новобранцев от плана осеннего призыва. Большая часть призывников направлена для прохождения службы в соединения и части Восточного военного округа. Всего из Амурской области запланировано призвать около 800 граждан.

В военном комиссариате приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры для сохранения здоровья военнослужащих. Каждый призывник по прибытию в районный комиссариат и на сборный пункт области проходит тест на отсутствие новой коронавирусной инфекции. На территории самого сборного пункта создана система барьеров и постоянного контроля за состоянием здоровья прибывших граждан. Не менее трех раз в день проводится дезинфекция помещений специалистами войск РХБ защиты, которые обрабатывают также и весь транспорт. Особое внимание уделяется транспорту воинских частей, на котором убывают команды призывников к местам военной службы.

На сборном пункте призывники обследуются медицинскими специалистами, после чего обеспечиваются установленной формой одежды согласно виду и роду войск, принадлежностями для личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следование к месту службы.

Осенний призыв стартовал 1 октября и продлится до конца года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице