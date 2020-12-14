14.12.2020 (08:15)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в Индонезию
В соответствии с планом дальнего похода отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл с деловым заходом в порт Танджунг Перак (город Сурабая, Индонезия).
В период стоянки корабли ТОФ пополнят запасы воды и топлива.
Отряд боевых кораблей покинул Владивосток 1 ноября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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