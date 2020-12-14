Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.12.2020 (08:15)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в Индонезию

В соответствии с планом дальнего похода отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл с деловым заходом в порт Танджунг Перак (город Сурабая, Индонезия).

В период стоянки корабли ТОФ пополнят запасы воды и топлива.

Отряд боевых кораблей покинул Владивосток 1 ноября для решения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Камчатке отмечают 171-ю годовщину образования войск и сил на северо-востоке России
В амурском объединении ВВО стартовала подготовка внештатных саперов
Военнослужащие армейского корпуса ВВО уничтожили все цели из вооружения МТЛБ в ходе стрельб при сложных погодных условиях
Артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Акация» в ходе учения в Забайкалье

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false