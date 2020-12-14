14.12.2020 (07:45)

На Камчатке отмечают 171-ю годовщину образования войск и сил на северо-востоке России

На Камчатке отмечают 171-ю годовщину образования войск и сил на северо-востоке России. Оно входит в состав Краснознаменного Тихоокеанского флота и предназначено для обеспечения неприкосновенности сухопутного, морского и воздушного пространства северо-востока страны. Оно включают в себя соединения кораблей охраны водного района, авиацию и ПВО, береговые войска и другие воинские части и соединения. Объединением командует вице-адмирал Александр Юлдашев.

Днём образования объединенного командования войск и сил на Северо-востоке России считается 14 декабря. В 1849 г. в этот день (2 декабря по старому стилю), согласно указу императора Николая I, Охотская военная флотилия была переведена в Петропавловский военный порт на Камчатке. Боевое крещение воины-камчатцы получили при отражении нападения англо-французской эскадры в 1854 году. Все последующие годы воины обеспечивали безопасность северо-восточных рубежей страны.

За образцовое выполнение воинского долга многие военнослужащие объединения награждены государственными и ведомственными наградами. В годы войны и послевоенное время звания Героя Советского Союза и Героя России был удостоен 51 военнослужащий.

Командование, военный совет Войск и сил на северо-востоке в связи с годовщиной образования объединения поздравили личный состав соединений и воинских частей, ветеранов войны и Вооружённых Сил, гражданский персонал, всех жителей полуострова с праздничной датой.

В честь годового праздника на кораблях объединения состоялся торжественный подъём флагов и флагов расцвечивания, в соединениях и воинских частях, дислоцированных на Камчатке, прошли торжественные построения личного состава.

В 2020 году по результатам подготовки органов военного управления и сил, проведения Военно-морского состязания на ТОФ войска и силы на северо-востоке России заняли общее первое место среди объединений Тихоокеанского флота.

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