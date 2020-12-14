14.12.2020 (07:39)

В амурском объединении ВВО стартовала подготовка внештатных саперов

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, стартовала подготовка военнослужащих мотострелковых подразделений по саперному делу. Боевая учеба внештатных специалистов-саперов обусловлена возросшей ролью противоминного дела и его актуальностью в контексте современных вооруженных конфликтов.

В течение недели с отличниками по инженерной подготовке всех мотострелковых подразделений объединения проведут практические тренировки по обнаружению мин, определению их типа и классификации, а также уничтожению опасных находок при помощи накладного заряда.

Военнослужащих обучат правильному использованию войсковых миноискателей. Особое внимание на занятиях будет уделено минно-взрывному делу при работе с тротиловыми шашками и обнаружению заминированных предметов. Каждый военнослужащий получит навык правильного изготовления накладного заряда и подрыва условного фугаса.

Всего к обучению привлечено более 500 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице