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14.12.2020 (07:11)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО уничтожили все цели из вооружения МТЛБ в ходе стрельб при сложных погодных условиях

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцированного на Сахалине, в ходе проходящей недели интенсивной подготовки на полигоне Успеновский выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения многоцелевого легко бронированного транспортера (МТЛБ) – крупнокалиберного пулемета «Корд».

Стрельба выполнялась различными способами: со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся мишеням с места и в движении в дневное и в ночное время суток при низких температурах.

Военнослужащим было необходимо пройти стрельбу в три этапа:  сначала подавить огневую точку, затем уничтожить артиллерийский расчет и поразить легкобронированную технику условного противника. При этом оценивались точность и скорость поражения целей.

Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость, занятия по боевой подготовке проходят согласно утвержденным планам. В ночное время экипажи боевых машин выполняли стрельбу по неподвижным мишеням с использованием осветительных ракет и трассирующих боеприпасов.

В целях недопущения переохлаждения военнослужащих, на полигонах армейского корпуса ВВО оборудованы пункты обогрева и предусмотрена выдача дополнительного питания и горячего чая. Особое внимание при проведении занятий уделялось требованиям безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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