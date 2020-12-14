14.12.2020 (06:58)

Артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Акация» в ходе учения в Забайкалье

Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском крае, выполнили боевые стрельбы из модернизированных 152-мм самоходных гаубиц «Акация».

Артиллеристы отработали вопросы занятия огневых позиций с ходу и выполнили боевые стрельбы как из одиночных гаубиц, так и в составе артиллерийских подразделений. Военнослужащие артиллерийских подразделений выполнили задачи по боевой стрельбе прямой и полупрямой наводкой на расстоянии до 4000 м.

Боевые стрельбы также выполнили военнослужащие минометных расчетов из 120-мм возимых минометов «2Б-11», которые способны поражать цели на расстоянии до 7000м.

Всего в боевых стрельбах было задействовано около 60 военнослужащих и порядка 20 единиц военной и специальной техники.

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