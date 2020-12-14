14.12.2020 (06:48)
Тренировка по отражению авианалета условного противника прошла с расчетами ЗРС С-400 ВВО в Хабаровском крае
Тренировка с расчетами ЗРС С-400 «Триумф» по отражению авианалета условного противника прошла в Хабаровском крае. Военнослужащие отработали действия п получении сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника.
После получения сигнала военнослужащие выполнили развертывание зенитно-ракетных комплексов С-400, а также поиск, классификацию и сопровождение учебных целей.
В завершении мероприятия расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены.
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