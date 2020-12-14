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14.12.2020 (05:45)

На острове Врангеля проведена тренировка по обнаружению группы малоразмерных целей при помощи РЛС «Сопка-2»

Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа, дислоцированного на острове Врангеля, приняли участие в комплексной тренировке с применением радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2». Он был задействован для получения и анализа информации о воздушной обстановке в Арктической зоне.

По замыслу мероприятия моделировался полет группы малоразмерных целей, летящих на разных высотах и скоростях, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника.

В ходе тренировки все малоразмерные цели группы были обнаружены и классифицированы, информация о них обобщена и проанализирована, затем оперативно передана на командный пункт ПВО Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Арктика
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