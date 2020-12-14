14.12.2020 (05:26)

Мотострелки ВВО в Приморье провели первые боевые стрельбы из вооружения БМП-2 в новом учебном году

На общевойсковых полигонах Сергеевский, Ильинский и Бикинский Восточного военного округа (ВВО) в Приморском и Хабаровском краях военнослужащие мотострелковых подразделений общевойсковой армии провели первые боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 в новом учебном году.

Мотострелки вели огонь из 30-мм автоматической пушки 2А42 и 7,62-мм пулемета Калашникова ПКТ по мишеням, которые имитировали бронетехнику и живую силу условного противника. Военнослужащие поражали цели прямыми выстрелами как в дневное, так и в ночное время, на расстоянии от 700 до 1200 метров.

На практике отрабатываются вопросы определения дальности до цели, ведения огня по появляющимся и движущимся мишеням, а также маскировки позиций.

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