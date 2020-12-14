14.12.2020 (04:52)

Для подготовки к конкурсу «Снайперский биатлон» в ВВО используют новую уникальную полосу препятствий

Для подготовки снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, к конкурсу «Снайперский биатлон» используется новая полоса препятствий, которая отличается не только сложностью, но и увеличенным количеством сооруженных преград.

Объект для обучения снайперов и снайперских пар включает 15 препятствий, представляющих собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен, разрушенных зданий, часть которых обтянута колючей проволокой. Также оборудованы подземные ходы, канализационные коммуникации и водные преграды.

Новая полоса препятствий позволяет совершенствовать навыки снайперов по огневой, тактической и специальной подготовке, ориентированию, маскировке позиций, обнаружению и уничтожению условного противника, а также скрытому отходу с занимаемых позиций.

В процессе подготовки снайперов на полосе препятствий будет применяться такой прием обучения как «снайперская дуэль», а также обнаружение и обезвреживание за максимально короткое время малоразмерных целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты в воздухе.

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