13.12.2020 (23:53)
В технополисе «ЭРА» разработают методики оценки профессиональной надежности военнослужащих
В Военном инновационном технополисе «ЭРА» завершается подготовительный этап масштабных исследований по изучению генетических маркеров и разработки нейропсихологических методов диагностики психических функций с целью оценки профессиональной надежности военнослужащих.
Данные исследования будут проводиться под научным руководством специалистов из Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.
Лаборатория полностью готова к проведению исследований, оснащена необходимым оборудованием.
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