Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.12.2020 (23:53)

В технополисе «ЭРА» разработают методики оценки профессиональной надежности военнослужащих

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» завершается подготовительный этап масштабных исследований по изучению генетических маркеров и разработки нейропсихологических методов диагностики психических функций с целью оценки профессиональной надежности военнослужащих.

Данные исследования будут проводиться под научным руководством специалистов из Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

Лаборатория полностью готова к проведению исследований, оснащена необходимым оборудованием.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Технополис «ЭРА» прибыли новобранцы из Тульской области
Всеармейская онлайн-конференция к 100-летию генерал-майора медицинской службы Ильи Дерябина прошла в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
В Дагестане идет вакцинация личного состава экипажей кораблей Каспийской флотилии
Военные медики в Хакасии приступили к первичному тестированию пациентов с подозрением на COVID-19

Метки:
Медицина , Наука , Технополис Эра
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false