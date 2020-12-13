13.12.2020 (23:53)

В технополисе «ЭРА» разработают методики оценки профессиональной надежности военнослужащих

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» завершается подготовительный этап масштабных исследований по изучению генетических маркеров и разработки нейропсихологических методов диагностики психических функций с целью оценки профессиональной надежности военнослужащих.

Данные исследования будут проводиться под научным руководством специалистов из Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова.

Лаборатория полностью готова к проведению исследований, оснащена необходимым оборудованием.

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