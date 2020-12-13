13.12.2020 (22:17)

В Москве почтили память легендарного летчика-аса Александра Покрышкина

В Москве прошел ряд памятных мероприятий, посвященных 35-й годовщине со дня смерти председателя ЦК ДОСААФ СССР легендарного летчика-аса, маршала авиации, первого трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.

Церемония возложения цветов к памятнику маршалу авиации А.И. Покрышкину прошла у стен Центрального совета ДОСААФ России, где с 1972 по 1981 год работал прославленный летчик. Его память почтили руководство и сотрудники оборонного общества страны, юнармейцы и представители ветеранских и общественных организаций.

«Весь жизненный путь Александра Покрышкина свидетельствуют о его безграничной любви к Родине. Для родных и близких, сослуживцев и коллег, а также подрастающего поколения Александр Покрышкин – это образец гражданственности, мужества, доблести, чести и преданности своему Отечеству», – отметил статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Региональное отделение ДОСААФ Москвы провело торжественно-траурное мероприятие на Новодевичьем кладбище, где похоронен прославленный летчик.

В нем приняли участие представители ДОСААФ России, регионального отделения ДОСААФ Москвы, Военного комиссариата Москвы, Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР), ветераны Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, воспитанники образовательных и спортивных организаций столичного ДОСААФ и юнармейцы, а также его дочь – Светлана Покрышкина.

«В истории ДОСААФ Александр Покрышкин сыграл особую роль. Имея непререкаемый авторитет в стране, именно он смог вывести ДОСААФ из подвалов, где ютилось в ту пору оборонное общество, в благоустроенные помещения, добился должного финансирования, поднял престиж и значимость организации на очень высокий уровень», – заявил председатель ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко.

Участники митинга возложили венки и цветы к могиле Александра Покрышкина и почтили память прославленного аса минутой молчания.

Справочно: Александр Покрышкин родился в 1913 году в Новониколаевске (Новосибирске). Он прошел путь от рядового летчика до маршала авиации, стал первым и единственным трижды Героем Советского Союза, получившим все три Золотые Звезды во время Великой Отечественной войны. Маршал авиации Покрышкин внес огромный вклад в Великую Победу, был не только воздушным асом, но и основоположником новой тактики советской истребительной авиации. После войны служил в авиации, командовал соединениями и армиями противовоздушной обороны, позже занимал пост заместителя главнокомандующего Войсками ПВО СССР. С декабря 1971 года возглавлял ЦК ДОСААФ СССР.

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