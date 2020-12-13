13.12.2020 (22:24)

Программа «Военная приемка» посвятила новый выпуск 200-летию Военной академии РВСН

Сегодня на телеканале «Звезда» вышла специальная программа «Военная приемка», посвящённая подготовке офицерских кадров в Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Специальный выпуск начался в уникальном месте, где сосредоточенная самая большая в стране и мире экспозиция межконтинентальных баллистических ракет – тех, что составляют основу российской ядерной триады. Причем здесь выставлены не только образцы, стоявшие на вооружение нашей армии 50-60 лет назад, – здесь можно увидеть и самые современные российские ракеты.

Ведущий Алексей Егоров отметил все заслуги академии за ее 200-летнюю историю. Съемочная команда программы поздравила академию с юбилеем, а РВСН с предстоящим праздником и пожелали одному из лучших политехнических военных вузов страны оставаться таким и впредь.

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