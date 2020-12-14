14.12.2020 (07:00)
Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре
Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре. Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.
В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.
В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.
Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.