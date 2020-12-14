Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.12.2020 (07:00)

Российские миротворцы продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре

Фото Видео

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают оборудование блокпостов в Лачинском коридоре. Наблюдательные посты оборудуются фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В настоящее время российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения гражданского автотранспорта и перемещения жителей через Лачинский коридор, перевозку продовольствия и различных товаров, сопровождают и обеспечивают безопасность ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
За сутки более 800 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
Брифинг командующего российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Р.У. Мурадова
Российские миротворцы применили «Уран-6» при разминировании аэропорта города Степанакерт
За сутки около 570 беженцев вернулись на территорию Нагорного Карабаха

Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false