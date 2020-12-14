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14.12.2020 (05:00)

Более 4800 взрывоопасных предметов обезвредили военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России в Нагорном Карабахе

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Военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности в районе аэропорта г. Степанакерт. Поиск взрывоопасных предметов проводился на приусадебных участках, участках дорог и прилегающих к аэропорту территориях.

За сутки очищено около 8 га территории, 7 км дорожного покрытия, обследовано 50 зданий, обнаружен и вывезен для уничтожения 51 взрывоопасный предмет.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 155 га местности, более 38 км дорог, 375 домостроений, обнаружено и обезврежено 4811 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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