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13.12.2020 (18:55)

В Технополис «ЭРА» прибыли новобранцы из Тульской области

В военный инновационный технополис «ЭРА» для дальнейшего прохождения службы из Тульской области прибыло новое пополнение в количестве 20 человек.

В технополисе сложилась практика формирования научных рот по региональному принципу. 

Это уже третий призыв в технополис из Тульской области. Все вновь прибывшие – ребята, которые окончили вузы и успели поработать на предприятиях ОПК в Туле.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Научные роты , Технополис Эра
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