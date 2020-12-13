13.12.2020 (18:55)

В Технополис «ЭРА» прибыли новобранцы из Тульской области

В военный инновационный технополис «ЭРА» для дальнейшего прохождения службы из Тульской области прибыло новое пополнение в количестве 20 человек.

В технополисе сложилась практика формирования научных рот по региональному принципу.

Это уже третий призыв в технополис из Тульской области. Все вновь прибывшие – ребята, которые окончили вузы и успели поработать на предприятиях ОПК в Туле.

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