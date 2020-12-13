Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.12.2020 (18:22)

Спецназ России и Узбекистана преодолел комплексную тактическую полосу препятствий в ходе совместного учения на полигоне Термез

Военнослужащие специального назначения Центрального военного округа и вооруженных сил Республики Узбекистан на прошедшем совместном учении на полигоне Термез преодолели четырехкилометровую комплексную специальную тактическую полосу.

Дистанция включала в себя различные препятствия в виде различных стен, туннелей, проволочных заграждений, рвов с водой, а также фасада здания, по которому нужно было забраться с использованием альпинистского снаряжения. Кроме того, военнослужащие должны были продемонстрировать навыки метания ножей и лопаток. При прохождении полосы спецназ двух стран провел спарринг по рукопашному бою с инструкторами. Всего около 15 препятствий и испытаний.

Всего в учении, которое завершилось 12 декабря, было задействовано около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан и около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Учения , Международные учения , Боевая подготовка , Спецназ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false