13.12.2020 (17:53)

В музее «Дорога памяти» можно проверить свои знания о событиях времен Великой Отечественной войны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В музее «Дорога памяти» можно проверить свои знания о событиях времен Великой Отечественной войны

В музее «Дорога памяти» можно проверить свои знания о событиях времен Великой Отечественной войны. В завершении экспозиции создан зал с интерактивной викториной.

Нужно ответить на пять вопросов в установленное время и в случае успеха можно считать себя экспертом.

Кроме того, между галереями, установлены мобильные стойки с вопросами викторины, где также можно проверить свои знания о Великой Отечественной войне.

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