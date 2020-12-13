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13.12.2020 (17:53)

В музее «Дорога памяти» можно проверить свои знания о событиях времен Великой Отечественной войны

В музее «Дорога памяти» можно проверить свои знания о событиях времен Великой Отечественной войны. В завершении экспозиции создан зал с интерактивной викториной.

Нужно ответить на пять вопросов в установленное время и в случае успеха можно считать себя экспертом. 

Кроме того, между галереями, установлены мобильные стойки с вопросами викторины, где также можно проверить свои знания о Великой Отечественной войне. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Социальное развитие , Музеи , Дорога памяти
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