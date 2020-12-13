13.12.2020 (17:53)
В музее «Дорога памяти» можно проверить свои знания о событиях времен Великой Отечественной войны
В музее «Дорога памяти» можно проверить свои знания о событиях времен Великой Отечественной войны. В завершении экспозиции создан зал с интерактивной викториной.
Нужно ответить на пять вопросов в установленное время и в случае успеха можно считать себя экспертом.
Кроме того, между галереями, установлены мобильные стойки с вопросами викторины, где также можно проверить свои знания о Великой Отечественной войне.
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