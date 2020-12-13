13.12.2020 (17:30)

Главком ВМФ заслушал членов спорткомитета Военно-Морского Флота по итогам работы в 2020 году

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал членов спортивного комитета ВМФ по итогам работы в 2020 году. Ранее в Адмиралтействе прощло расширенное заседание комитета, в ходе которого подведены итоги физической подготовки и спортивно-массовой работы на флоте за 2020 год и поставлены задачи на 2021 учебный год.

Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи с участием заместителей командующих флотами (Каспийской флотилии), заместителей командующих объединениями (военно-морских баз, армейских корпусов), заместителей начальников высших военно-морских учебных заведений и командиров воинских частей, подчинённых главнокомандующему ВМФ. Всего в заседании под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ вице-адмирала Владимира Касатонова приняли участие 62 человека.

В ходе заседания были подведены итоги физической подготовки и спортивно-массовой работы на флотах и в высших военно-морских учебных заведениях, а также рассмотрены задачи на 2021 год, который станет для Военно-Морского Флота юбилейным (325 лет со дня основания регулярного российского флота, 30 октября 1696 г.).

Как отметил в своем докладе помощник главнокомандующего ВМФ по физической подготовке и спорту капитан 1 ранга Алексей Пивачев, «в ходе итоговых проверок за 2020 год по физической подготовке наметился значительный рост количества военнослужащих, выполнивших квалификационные уровни физической подготовленности в рамках своих возрастных категорий. Высокий результат при сдачи нормативов показали военнослужащие Главного командования Военно-Морского Флота и Черноморского флота».

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов, заслушав доклад, особо отметил что «в 2020 году спортивным комитетом Военно-Морского Флота проведено 17 чемпионатов и кубков Военно-Морского Флота по военно-прикладным и профессионально значимым видам спорта, в которых приняли участие более 1100 военнослужащих флотов, воинских частей и организаций Военно-Морского Флота. По итогам проведённых соревнований 33 военнослужащих выполнили нормы и требования Мастера спорта России, более 700 человек массовые спортивные разряды, в том числе норму кандидата в мастера спорта России – 437».

Также, в течение года на флотах, в воинских частях и организациях Военно-Морского Флота проведены спартакиады и массовые спортивные мероприятия, в которых приняли участие более 83 тыс. военнослужащих. В ходе соревнований 47 процентов военнослужащих выполнили спортивные разряды. Отдельные спортсмены и сборные команды Военно-Морского Флота приняли участие в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации, в которых побеждали и занимали призовые места.

В финале заседания главком ВМФ наметил задачи для спорткомитета на следующий год и обратил внимание на разработку и участие в третьем этапе войсковой апробации и утверждение нового руководства по физической подготовке в Военно-Морском Флоте, а также формирование, подготовку и участие сборных команд флотов и Каспийской флотилии, воинских частей и организаций ВМФ в спортивных соревнованиях, проводимых спортивным комитетом Военно-Морского Флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице