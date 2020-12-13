13.12.2020 (00:30)

В Главном центре разведки космической обстановки прошли комплексные тренировки с подразделениями антитеррора

Более 270 военнослужащих Главного центра разведки космической обстановки 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в комплексной тренировке по противодействию терроризму. В ходе нее отрабатывались действия подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств по отражению нападения условного противника и развертыванию оперативных групп.

Кроме того, с воинскими частями Главного центра разведки космической обстановки был отработан порядок взаимодействия по вопросам выполнения задач противодействия терроризму с органами МВД, ФСБ, МЧС России, Росгвардии, а также практические действия личного состава суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов, отражении нападения на объекты воинских частей.

Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

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