13.12.2020 (16:44)

Новейший корвет «Гремящий» прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний

Вечером 13 декабря новейший корвет «Гремящий» проекта 20385 прибудет в Санкт-Петербург после завершения государственных испытаний, совершив межбазовый переход из Балтийска. Корабль ошвартуется у причала предприятия «Северная верфь», входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации. У причала предприятия экипаж и сдаточная команда «Северной верфи» приступят к подготовке корвета к приему его в состав Военно-Морского Флота и подъему на корабле Андреевского флага.

Церемония приема корвета «Гремящий» в состав Военно-Морского Флота запланирована на конец месяца, после ревизии состояния механизмов и оборудования на корабле, которая будет проведена на предприятии «Северная верфь». Об этом сегодня было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на совещании по надводному кораблестроению, которое состоялось в Адмиралтействе.

Ранее в соответствии с планом завершающего этапа государственных испытаний корвета «Гремящий» в акватории Балтийского моря экипаж корабля успешно выполнил ракетную и артиллерийскую стрельбу зенитным ракетным комплексом морского базирования «Редут», артиллерийскими установками АК-190 и АК-630 по ракете-мишени, имитирующей противокорабельную крылатую ракету условного противника. В качестве мишени была использована противокорабельная крылатая ракета, выпущенная с ракетного катера Балтийского флота Р-257.

Запущенные с корвета зенитные ракеты и плотный артиллерийский огонь успешно поразили назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением «противником» средств радиоэлектронного противодействия.

Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был закрыт для гражданского судоходства. Испытательную ракетную стрельбу обеспечивали более 10 кораблей и судов обеспечения флота, участвующих в перекрытии района стрельб и запуска ракеты-мишени.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провёл артиллерийские стрельбы и торпедные стрельбы.

Корвет «Гремящий» является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

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