13.12.2020 (15:32)

На Сахалине состоялся открытый турнир по спортивному метанию ножа среди юнармейцев

На Сахалине по случаю Дня Конституции РФ среди участников всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» состоялся открытый турнир по спортивному метанию ножа. В соревнованиях приняло участие более 100 юнармейцев из Холмска, Анивы, Смирных, Ногликов, Невельска, Троицкого и Южно-Сахалинска.

Судьи оценивали точность метания ножа с различных дистанций. Участники выявляли сильнейших в возрастных группах 8-13 и 14-17 лет. Организаторами выступили ВВПОД «Юнармия», Федерация спортивного метания ножа Сахалинской области и международная ассоциация ветеранов специальных подразделений антитеррора «Альфа».

Все участники соревнований показали хорошие результаты, несмотря на то, что данный вид спорта только зародился на территории Сахалинской области.

В следующем году состоятся отборочный тур по результатам которого самые меткие юнармейцы Сахалинской области отправятся защищать честь островного региона на чемпионат Дальнего Востока.

Кубки, медали и подарки победителям открытого турнира по спортивному метанию ножа Сахалинской области вручал Герой России полковник Алексей Волосков.

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