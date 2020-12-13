13.12.2020 (15:28)

12 Главное управление Минобороны России совершенствует организационно-штатную структуру

С 1 декабря 2020 года в структуру 12 Главного управления Минобороны России вводятся новые подразделения – Центр управления и Центр оперативного реагирования. Их образование обусловлено совершенствованием системы управления подчиненными соединениями и воинскими частями, а также наращиванием способности экстренно нейтрализовать аварии техногенного характера.

Центр управления 12 Главного управления будет осуществлять круглосуточное оперативное дежурство, контролируя все элементы служебной деятельности военнослужащих, эксплуатацию вооружения и военной техники, благоустройство закрытых военных городков. Основная задача центра – комплексная безопасность систем специального обеспечения.

Центр оперативного реагирования вошел в состав 12 Центрального научно-исследовательского института, расположенного в подмосковном Сергиевом Посаде. Деятельность центра будет направлена на научную и практическую работу по предупреждению и ликвидации техногенных аварий при испытаниях и эксплуатации оружия.

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