Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.12.2020 (15:28)

12 Главное управление Минобороны России совершенствует организационно-штатную структуру

С 1 декабря 2020 года в структуру 12 Главного управления Минобороны России вводятся новые подразделения – Центр управления и Центр оперативного реагирования. Их образование обусловлено совершенствованием системы управления подчиненными соединениями и воинскими частями, а также наращиванием способности экстренно нейтрализовать аварии техногенного характера.

Центр управления 12 Главного управления будет осуществлять круглосуточное оперативное дежурство, контролируя все элементы служебной деятельности военнослужащих, эксплуатацию вооружения и военной техники, благоустройство закрытых военных городков. Основная задача центра – комплексная безопасность систем специального обеспечения.

Центр оперативного реагирования вошел в состав 12 Центрального научно-исследовательского института, расположенного в подмосковном Сергиевом Посаде. Деятельность центра будет направлена на научную и практическую работу по предупреждению и ликвидации техногенных аварий при испытаниях и эксплуатации оружия.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Минобороны России впервые прошла конференция по боевой подготовке
В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ проходит книжная выставка «Великая битва за Москву»
Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ провел личный прием граждан
В НЦУО РФ состоялся брифинг с участием начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского

Метки:
Генеральный штаб
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false