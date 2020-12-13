13.12.2020 (15:18)
Более 150 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу
В соединениях и воинских частях прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 150 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.
По прибытии в воинские части и соединения РВСН личный состав размещался в специально оборудованных помещениях на двухнедельную изоляцию. По ее окончании военнослужащие были направлены в сводный батальон для прохождения общевойсковой подготовки.
После прохождения курса общевойсковой подготовки все военнослужащие, принимающие Военную присягу, сдали зачеты по предметам боевой подготовки.
Военная присяга прошла без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Военнослужащие будут проходить службу в подразделениях РВСН, которые оснащены новым вооружением, военной и специальной техникой.