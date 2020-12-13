13.12.2020 (14:53)

Всеармейская онлайн-конференция к 100-летию генерал-майора медицинской службы Ильи Дерябина прошла в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

В Центре координации медицинского обеспечения Военно-медицинской академии состоялась всеармейская онлайн-конференция на тему «Илья Иванович Дерябин – создатель лечебно-тактической концепции травматической болезни», организованная кафедрой военно-полевой хирургии.

Заместитель начальника академии – начальник ЛДЦ МО РФ Маркевич В.Ю., приветствуя докладчиков и участников конференции, отметил, что профессор Дерябин И.И. был ближайшим соратником профессора Беркутова А.Н. в создании первой травмосистемы страны и автором концепций травматической болезни, а также транспортно-лечебной иммобилизации – предтечи современной всемирно известной тактики damage control orthopedics.

С докладами, посвященными развитию творческого наследия И.И. Дерябина, выступили заведующий кафедрой военно-полевой хирургии профессор И.М. Самохвалов, бывшие сотрудники кафедры, представители школы И.И. Дерябина – заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф СПбГПМУ профессор Е.К. Гуманенко, руководитель отдела хирургических инфекций ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе профессор С.А. Шляпников, профессор кафедры нефрологии ВМедА имени С.М. Кирова К.Я. Гуревич, доцент кафедры хирургии неотложных состояний Филиала ВМедА имени С.М. Кирова А.В. Низовой, а также руководитель отдела анестезиологии и реаниматологии ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе профессор В.Н. Лапшин и нынешние сотрудники кафедры военно-полевой хирургии доценты А.В. Гончаров и К.П. Головко, старший преподаватель А.А. Рудь, преподаватель Е.В. Ганин. В обсуждении докладов принял участие соратник И.И. Дерябина – профессор кафедры хирургии неотложных состояний Филиала ВМедА имени С.М. Кирова, бывший главный хирург Советской Армии и Минобороны России П.Г. Брюсов.

В онлайн-конференции приняли участие более 90 врачей, главных хирургов военных округов и флотов, сотрудников военно-медицинских организаций всех военных округов и флотов Российской Федерации, а также ведущих гражданских медицинских организаций и клиник.

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