13.12.2020 (14:44)

В псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении прошла конференция по эксплуатации техники в зимнем периоде обучения

В воинских частях псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, прошла техническая конференция по безопасности дорожного движения при использовании служебного и личного автотранспорта в зимних условиях.

Под руководством заместителей командиров воинских частей по вооружению с привлечением офицеров автомобильной службы были рассмотрены вопросы безопасности дорожного движения. Подведены итоги смотров подготовки автомобильной техники.

Сотрудниками военной автомобильной инспекции (ВАИ) были доведены правила эксплуатации техники в условиях низких температур в зимнее время.

Мероприятие прошло согласно плану подготовки соединения на зимний период обучения, в клубах воинских частей с участием всего офицерского состава гвардейского соединения.

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