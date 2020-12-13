13.12.2020 (14:34)

В Минобороны России впервые прошла конференция по боевой подготовке

В Министерстве обороны Российской Федерации впервые прошла конференция по боевой подготовке. Ее основными целями стали обобщение результатов деятельности командного состава ВС РФ и обсуждение передовых методов обучения. Кроме того, были проанализированы особенности реализации боевой подготовки, выявленные в ходе проверок войск (сил) в 2019 и 2020 годах.

Генерал армии Валерий Герасимов, под руководством которого проходило мероприятие, отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, все запланированные на текущий год мероприятия боевой подготовки выполнены без снижения качества обучения. Это позволило обеспечить требуемый уровень полевой, воздушной и морской выучки личного состава, освоить новую тактику действий с учётом опыта, приобретенного в современных вооруженных конфликтах, а также поступления в войска нового вооружения и военной техники.

В своем докладе заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что повышение эффективности боевой учебы невозможно без совершенствования системы подготовки руководящих кадров, а также дальнейшего развития сети учебных центров для обучения младших специалистов и штатных экипажей.

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