13.12.2020 (14:26)

Юнармейцы из Екатеринбурга установили имена восьми солдат Великой Отечественной войны, скончавшихся в госпиталях Свердловской области

Юнармейский отряд «Поиск» из Екатеринбурга установил имена восьми солдат, которые скончались во время Великой Отечественной войны в госпиталях на территории города Березовский и прилегающего района в Свердловской области. Еще по четырём бойцам работа будет продолжена в архивах Подольска и Санкт-Петербурга.

Для этого юнармейцы изучили документы, касающиеся работы госпиталей, а также совершили две поисковые поездки в Березовский и поселок Монетный.

Отчет о проделанной работе сдан в военный комиссариат Свердловской области.

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