13.12.2020 (14:14)
Снайперы Балтийского флота отрабатывают технику ведения боя в ночных условиях
В рамках планового сбора снайперы армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают специальные задачи в ночных условиях на нескольких полигонах в Калининградской области.
В ходе занятий военнослужащие совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимательности у военнослужащих во время практической стрельбы для подразделений снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.
Практическая часть занятий включает элементы ведения разведки местности и умения быстро ориентироваться на поле боя ночью. Руководителями занятий оцениваются навыки маскировки с применением подручных средств и грамотные действия при подготовке схемы путей отхода.
В течение недели в ходе ночных занятий по огневой подготовке снайпера выполнят более десятка упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие порядка 100 военнослужащих из соединений и воинских частей корпуса.