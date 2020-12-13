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13.12.2020 (14:14)

Снайперы Балтийского флота отрабатывают технику ведения боя в ночных условиях

В рамках планового сбора снайперы армейского корпуса Балтийского флота отрабатывают специальные задачи в ночных условиях на нескольких полигонах в Калининградской области.

В ходе занятий военнослужащие совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатываются в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимательности у военнослужащих во время практической стрельбы для подразделений снайперов ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Практическая часть занятий включает элементы ведения разведки местности и умения быстро ориентироваться на поле боя ночью. Руководителями занятий оцениваются навыки маскировки с применением подручных средств и грамотные действия при подготовке схемы путей отхода.

В течение недели в ходе ночных занятий по огневой подготовке снайпера выполнят более десятка упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки принимают участие порядка 100 военнослужащих из соединений и воинских частей корпуса.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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