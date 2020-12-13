13.12.2020 (14:08)

В Калининградской области прошли тренировки по боевой готовности расчетов С-400 соединения ПВО Балтийского флота

В рамках плановых тренировок по боевой готовности подразделения ПВО Балтийского флота выполнили задачи по отражению авиационного удара условного противника в Калининградской области.

Боевые расчеты соединения противовоздушной обороны Балтийского флота (ПВО БФ) отработали комплекс учебных задач по отражению авиационного удара условного противника. В рамках проведения учения боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей. Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

В целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов ПВО БФ осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы. В ходе учения условный противник наносил авиационный удар с плотностью до четырех целей в минуту. Самолеты условного противника были успешно уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» – боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям.

Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения ПВО.

Боевые расчеты С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Балтийского флота ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства и боевых стрельбах на полигонах Ашулук в Астраханской области и Телемба в Бурятии. В 2017 году подразделения ПВО БФ стали обладателями двух призов главнокомандующего ВМФ по двум видам подготовки.

Справочно :

ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

ЗРПК «Панцирь С1» предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Его боевые возможности обеспечивают эффективную борьбу с любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием.

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