13.12.2020 (14:02)

Самарские юнармейцы заняли первое место в финале всероссийской юнармейской лиги КВН

Команда самарских юнармейцев «Ля Рошель» заняла первое место в финале всероссийской юнармейской лиги клуба веселых и находчивых. Мероприятие состоялось в Москве, на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

За главный приз боролись юнармейцы из Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Самарской и Липецкой областей. Участники игры соревновались в двух конкурсах – «Приветствие» и «СТЭМ».

Кубок юнармейцам вручил заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.

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