13.12.2020 (13:54)

В Военной научной библиотеке Генерального штаба ВС РФ проходит книжная выставка «Великая битва за Москву»

В Военной научной библиотеке ГШ ВС РФ проходит книжная выставка «Великая битва за Москву», посвященная дню воинской славы России. 5 декабря 1941 года – день начала контрнаступления советских войск под Москвой, стал первым днем воинской славы России, открывшим счет ее победам в Великой Отечественной войне.

Битва под Москвой по количеству войск и военной техники, размаху и напряженности операций, трагичности и величию ее событий – самая масштабная во Второй мировой войне. Именно здесь, недалеко от столицы, гитлеровская армия впервые потерпела серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом значительного поворота в ходе войны.

В экспозиции выставки представлены сборники архивных документов и материалов МКВКП(б), воссоздающие реальную обстановку, в которой жили, трудились и сражались москвичи в месяцы начального периода Великой Отечественной войны, а также книги, посвященные хронике изматывающих боев, показан героизм и стойкость советских воинов.

Деятельности Ставки Верховного Главнокомандования и ее рабочего органа – Генерального штаба в ту военную трудную пору посвящена книга Генерала Армии С.М. Штеменко «Генеральный штаб в годы войны». Книга дает яркое представление об условиях и содержании работы генерального штаба в военное время, раскрываются вопросы стратегического планирования, разработок замыслов важнейших операций и кампаний Великой Отечественной войны, в том числе и Московской битвы.

Историко-мемуарные труды советских военачальников Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, посвящены Великой Отечественной войне, ее опыту, ее трудностям и блистательным победам Советских Вооруженных Сил. Авторы рассказывают о битве за Москву, знакомят читателей со многими интересными людьми.

Представленный материал дополняют статьи о битве под Москвой из периодической печати.

Каковы были планы Гитлера перед нападением на СССР? Почему Советская Армия на первых порах потерпела поражение? И как удалось остановить немецко-фашистскую армию в декабре 1941 года? Об этом рассказывает документальный фильм «Битва за Москву», который демонстрируется в ходе просмотра выставки.

Выставка продлится до 15 декабря.

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