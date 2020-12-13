13.12.2020 (13:47)

Армейские кикбоксеры завоевали 12 наград на Кубке Москвы

В спортивном комплексе «Самбо 70» состоялись соревнования Кубка Москвы по кикбоксингу. Армейские спортсмены стали обладателями 12 наград разного достоинства – 3 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых.

В ринговых разделах Кубка Москвы по кикбоксингу - фулл контакт, лайт контакт и К-1 приняли участие более 350 спортсменов из двадцати четырех регионов страны от Сургута до Калининграда. В упорных бескомпромиссных поединках Армейские кикбоксеры показали блестящие результаты.

Победителями турнира стали Амир Альборов 81 кг (К1), Татьяна Быстрова 54 кг (Фулл контакт), Александр Ветров 91+ кг (Фулл контакт).

Серебряные награды на счету Рима Юманжинова 71кг (К1), Якова Клеща 60 кг (Фулл контакт), Полины Кравцовой 56 кг (К1), Андрея Андреева 57 кг (К1), Сергея Резцова 81 кг (Фулл контакт), Михайло Йовановича 74 кг (Лайт контакт), Валерия Ефименкова 60 кг (К1).

Третий результат на Кубке Москвы показали Сергей Жигарев 71кг (Фулл контакт) и Антон Нагорный 75 кг (Лайт контакт).

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