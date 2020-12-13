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13.12.2020 (13:31)

Военные химики ЗВО провели контратаку и ослепили превосходящие силы врага дымовой завесой в ходе тренировки в Ленобласти

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе практических занятий осуществили аэрозольную маскировку действий мотострелковых подразделений на полигоне Кирилловский.  

В ходе розыгрыша тактического эпизода химики отработали постановку площадных дымовых завес, используя новейшие машины ТДА-3, поступившие на вооружение в текущем году. Благодаря благоприятным погодным условиям и рельефу местности,  контратакующие подразделения смогли максимально близко подойти к передней линии обороны условного  противника незамеченными и нанести ему максимальное поражение.

В целях увеличения продолжительности действия аэрозольной  завесы, по мере приближения к врагу военнослужащими была использована штатная термодымовая аппаратура, установленная на боевых машинах.

Кроме того, механики-водители танков и БМП получили практику в вождении техники вслепую, используя аппаратуру навигации и гирополукомпас.

Термодымовая машина ТДА-3 предназначена для постановки приземных и приподнятых аэрозольных завес в целях маскировки войск от наведения высокоточного оружия и приборов разведки противника, а также дезинфекции техники и сооружений при ликвидации последствий применения химического оружия.    

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Боевая подготовка
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