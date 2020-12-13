13.12.2020 (13:27)

Армейские биатлонисты стали призерами третьего этапа Кубка России в индивидуальных гонках

Стартовал розыгрыш III этапа Кубка России по биатлону. На старте турнира армейцы завоевали три медали – две серебряные и одну бронзовую.

Армейский биатлонист Кирилл Стрельцов стал вторым в индивидуальной гонке на III этапе Кубка России по биатлону в Увате. Армеец отстал от первенствовавшего Семена Сучилова (52 минуты 13,7 секунды + 1 промах) на 27,9 секунды, допустив один промах. Замкнул тройку лидеров Александр Поварницын – отставание 1 минута 39,5 секунды + 2 промаха.

Прапорщик Татьяна Акимова, допустив четыре промаха и отстав от одержавшей победу Екатерины Носковой (48 минут 13,2 секунды + 2 промаха) на 1 минуту 45,2 секунды, стала третьей в женской индивидуальной гонке в Чайковском. Серебряным призером с отставанием в 49,3 секунды, не допустив ни одного промаха, стала Анастасия Евсюнина.

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