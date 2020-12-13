13.12.2020 (13:22)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО выполнили учебно-боевые задачи на комплексных тренажёрах МиГ-31БМ

В Тверской области, на базе аэродрома Хотилово, экипажи оперативно-тактической авиации выполнили учебно-боевые задачи на авиационных комплексных тренажёрах, имитирующих основные виды современных боевых самолётов.

Занятия проводились на двух рабочих местах: в классе, оборудованном автоматизированным учебным комплексом, на котором отрабатываются вопросы теоретической подготовки лётного и инженерно-технического состава, а также практические действия непосредственно на современных комплексных авиационных тренажерах УТК-31БМ.

Во время полётов на тренажёрах лётчики отработали уничтожение командных пунктов, боевой техники с помощью различных авиационных средств поражения, а также перехват воздушного «противника».

В ходе занятий отрабатывались действия лётного и штурманского состава в нештатных ситуациях: неблагоприятных погодных условиях, нулевой видимости, различных отказов бортовой радиоэлектронной аппаратуры, таких как выход из строя двигателя или потеря радиосвязи.

Реалистичное изображение, выводимое на круговой панорамный экран тренажера, звуковое сопровождение и идентичные настоящим органы управления, средств связи и навигации, позволяют летчикам более качественно подготовиться к выполнению боевых задач, получить необходимые навыки и отточить свое профессиональное мастерство.

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