13.12.2020 (13:16)

Армейский бобслеист завоевал серебро и бронзу на Кубке Европы в Винтерберге

В минувшие выходные в Винтерберге (Германия) прошел II этап Кубка Европы по бобслею, ставший первым стартом армейца Ростислава Гайтюкевича в сезоне.

Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев стали бронзовыми призерами II этапа Кубка Европы по бобслею в Германии, продемонстрировав по сумме двух попыток третий результат – 1 минута 52,46 секунды – в первом старте мужских двоек. Первое место, показав время 1 минуты 52,33 секунды, заняли немцы Ханс Петер Ханнигхофер и Кристиан Редер. «Серебро» на свой счет записали швейцарцы Михаэль Куонен и Марко Таннер – 1 минуты 52,41 секунды.

На следующий день в Винтерберге прошел второй старт мужчин в двойках, принесший экипажу Гайтюкевича и Кошелева «серебро». По итогу двух попыток россияне показали результат 1 минута 52,68 секунды, уступив лишь представителям Германии Хансу Петеру Ханнигхоферу и Марселю Корнхардту (1 минута 52,32 секунды). На третью ступень пьедестала почета поднялись Дэвис Кауфманис и Амис Бебрисс из Латвии – 1 минута 52,77 секунды.

Следующий этап Кубка Европы пройдет в период с 19 по 20 декабря в латвийской Сигулде.

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