13.12.2020 (10:10)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели лекцию по военно-политической подготовке для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели лекцию по военно-политической подготовке для юнармейцев приуроченное ко Дню Конституции.

Лекцию провели в классе для юнармейцев, в котором размещены государственные символы Российской Федерации, знамя юнармии, стенды с клятвой и гимном юнармейца, устройством различного стрелкового оружия, а также биографические карточки пионеров-героев.

В ходе мероприятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали юнармейцам об основах конституционного строя, правах, свободах и обязанностях российских граждан.

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения военнослужащие ОГРВ ПРРМ организуют для юнармейцев различные занятия, экскурсии и походы.

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