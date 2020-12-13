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13.12.2020 (13:09)

Экипажи военно-транспортных самолётов Ан-26 и Ан-12 ЗВО отработали противозенитный манёвр «градиент»

В Санкт-Петербурге, на аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, в рамках учебно-тренировочных полётов экипажи самолетов Ан-12 и Ан-26 отработали уникальную для транспортной авиации разновидность захода на посадку под названием «градиент».

Суть элемента пилотирования заключается в том, что снижение самолета происходит на подлете к аэродрому посадки со значительно большой высоты (около 4 км). Находясь практически над взлетно-посадочной полосой, летчики снижают скорость самолёта и выполняют снижение с высокой вертикальной скоростью. Заход на посадку при этом осуществляется по спирали на втором круге с максимальным градиентом снижения, под углом до 45 градусов. Таким образом, транспортный самолет теряет высоту непосредственно над аэродромом в границах ограниченной охраняемой территории, не входя в районы возможного применения переносных зенитных ракетных комплексов противника.

Сложность манёвра заключается в необходимости своевременного вывода воздушного судна на нормальную траекторию полета, то есть, на глиссаду снижения, так как поздний вывод может привести к столкновению с землёй.

«Данный маневр выполняется только в ручном режиме управления и требует от экипажа летчиков максимальной сосредоточенности, так как воздушное судно снижается на пределе своих возможностей с большим креном», - отметил штурман старший лейтенант Владимир Харченко

Справочно:

Манёвр снижение транспортного самолёта с максимальным градиентом для ухода из зоны действия ПЗРК впервые был применен в ходе Афганской войны 1979-1989 годов и получил впоследствии название «Афганский заход на посадку на транспортных самолётах».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Военно-транспортная авиация , Западный военный округ
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