Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.12.2020 (12:57)

Сотрудники отдела жилобеспечения в Воронеже предоставили военнослужащим около 700 жилых помещений в 2020 году

Сотрудники 2 отдела «Западрегионжильё» Департамента жилищного обеспечения Минобороны России провели работу по предоставлению военнослужащим Воронежского гарнизона Западного военного округа около 700 жилых помещений в 2020 году.

Для полной работоспособности в условиях пандемии специалисты жилищного обеспечения в 2020 году ввели новые дистанционные формы взаимодействия с органами военного управления и жилищного обеспечения. Таким образом, военнослужащие могли в любой момент связаться со специалистом по любому интересующему вопросу и получить квалифицированную консультацию, после чего выслать свои документы почтой для индивидуальной проверки. Также были улучшены системы мониторинга развития накопительно-ипотечной системы (НИС) для осведомлённости военнослужащих.

В рамках 2020 года 2 отдел ФГКУ «Западрегионжилье» МО РФ провёл работу по предоставлению жилищной субсидии для приобретения жилья около 60 семьям военнослужащих, вручил около 30 сертификатов в рамках программы переселения граждан из закрытых военных городков, а также обеспечил в рамках НИС более 180 жилищных займов и 50 военнослужащим предоставил возможность воспользоваться накоплениями с именного счёта участника НИС.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы отряда «Октябрьский резерв» стали лучшими на юге России по итогам 2020 года
В Якутии проведен смотр-конкурс на лучшие военно-патриотические клубы и юнармейские отряды региона
В мотострелковом соединении ЦВО под Оренбургом прошел турнир по мини-футболу
С артиллеристами псковского соединения ВДВ проведено занятие по стрельбе из стрелкового оружия

Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false